Один з лідерів національної збірної України Олександр Зінченко поділився емоціями після матчу проти Італії у відборі до Євро-2024.

"Незважаючи на невихід із групи, результат є позитивним. Ми досягли нічиєї у матчі проти чемпіонів Європи. Було багато позитивних моментів, були помилки. Тренерський штаб проаналізує їх, і ми станемо сильнішими.

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Пенальті на Мудрику? Чесно кажучи, я не дивився повтор. Результат уже є, тож я не люблю коментувати рішення суддів. У роздягальні хлопці щось там говорили, але для мене це вже позаду.

Підтримку вболівальників, звісно, відчували. Дякую всім, хто був присутнім на матчі, хто нас підтримував. Наші вболівальники – це наш 12 гравець.

Потенційні суперники у плей-оф? Ні, ще не дивився. Якщо ми зіграли добре проти Італії, то й проти інших команд зіграємо", – цитує Зінченка Sport.ua.

Збірна України фінішувала на третьому місці в групі С, пропустивши вперед збірну Італії лише завдяки перевазі підопічних Спаллетті в особистих зустрічах – команди набрали однакову кількість очок (по 14).

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