Один з лідерів національної збірної України Олександр Зінченко поділився очікуваннями від матчу проти Італії у відборі до Євро-2024.

"Це буде велика гра. Звісно, це буде матч нашого життя. Особливо зараз, у найскладніший час для незалежності нашої країни. Нам важливо принести українцям позитивні новини. Грати на Євро – велике досягнення.

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Ми знаємо, що одягати футболки збірної України – це найбільша честь у нашому житті. Будучи дітьми, ми завжди мріяли грати за національну команду, але зараз ми ще більше розуміємо, що кожна гра, навіть товариська, є важливою для України, адже дає людям позитивні емоції.

Чи важко бути футболістом, коли ти знаєш, що відбувається в Україні? Чи важко людям на фронті, які віддають своє життя за нашу незалежність, наших людей? Що важче? Я думаю, що ви знаєте відповідь", – цитує Зінченка Evening Standard

Перед фінальним етапом відбору Євро-2024 ситуація наступна: Україна має 3 очки переваги над Італією, але у "Скуадри" 17 листопада ще домашня зустріч з Північною Македонією. 20 листопада команди Реброва і Спаллетті зійдуться у Леверкузені. У разі рівності очок будуть враховувати очні матчі (перший Італія виграла 2:1).

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