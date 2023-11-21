Вболівальники збірної України обрали найкращого гравця за мотивами останнього матчу у відборі Євро-2024 проти Італії.

Нагороду Лев матчу отримав лівий захисник Віталій Миколенко, інформує прес-служба УАФ.

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Представник Евертона провів якісний поєдинок і з відривом виграв голосування – 51% вболівальників обрали його. Трійку лідерів замкнули воротар Анатолій Трубін (19%) та вінгер Михайло Мудрик (9%).

Нагадаємо, Україна не змогла пробитись на Євро-2024 через відбір, але має запасний варіант. 23 листопада жеребкування визначить шлях команди Реброва у плей-офф Ліги націй, де для виходу на чемпіонат Європи доведеться здолати двох суперників.

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