Легендарний футболіст і колишній наставник національної збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями від матчу відбору до Євро-2024, де підопічні Сергія Реброва зустрінуться з Італією.

– Це дуже важливий матч, справді. Ця гра – набагато більше, ніж просто матч. Незважаючи на війну, незважаючи на необхідність грати на виїзді та з усіма труднощами, які ми маємо всередині країни, команда все ще працює і перебуває в хорошому стані.

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Природно, відбулася зміна поколінь, у нас є хороші гравці, такі як Мудрик, Судаков і Циганков. Ребров відмінно впорався у складній ситуації. Він приніс свою філософію, і команда відновилася. На цю мить нам нічого втрачати.

– Кого ви боїтеся в збірнії Італії?

– Я боюся команди в цілому більше, ніж окремих людей. І у Лучано Спаллетті також є багато мотивації. Я дуже поважаю Лучано, він дуже хороший тренер, один із найкращих, і він, безумовно, захоче повернути Італію на вершину після розчарування через невихід на ЧС-2022. Збірна Італії сильна психологічно і має якісних гравців. Ця кваліфікація для них також має велике значення, але ми готові боротися, – цитує Андрія Шевченка LaGazzetta.it

Матч Україна – Італія стартує 20 листопада о 21:45 за київським часом. Щоб посісти друге місце групи С і напряму вийти на чемпіонат Європи, команді Сергія Реброва потрібна тільки перемога. Нічия чи поразка подарують путівку Італії, а Україна гратиме у плей-офф Ліги націй.

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