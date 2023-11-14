Головний тренер збірної України Сергій Ребров перед фінальним матчем відбору Євро-2024 проти Італії зосереджений на роботі, а не словах.

Керманичу "синьо-жовтих" вистачило двох речень, щоб максимально чітко описати майбутнє протистояння з чемпіонами Європи.

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"Початок останнього та найважливішого збору року. Час разом ретельно підготуватись до вирішальної зустрічі проти Італії. ", – написав Ребров у Instagram.

Перед фінальним етапом відбору Євро-2024 ситуація наступна: Україна має 3 очки переваги над Італією, але у "Скуадри" 17 листопада ще домашня зустріч з Північною Македонією. 20 листопада команди Реброва і Спаллетті зійдуться у Леверкузені. У разі рівності очок будуть враховувати очні матчі (перший Італія виграла 2:1).

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