Збірна України U-17 проводить останній і вирішальний матч у кваліфікації на чемпіонат Європи 2022 року. У суперниках – Італія.

Сьогодні, 26 квітня, футболісти не старші 2005 року народження під керівництвом Олега Кузнєцова грають проти однолітків з Італії. Це протистояння вирішить, чи поїде наша команда на Євро.

Збірна України поступилася Польщі в матчі еліт-раунду Євро-2022 U-17 – Гусєв та Ко ледь не оформили героїчний камбек

Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Пряму трансляцію можна переглянути просто у цій новині на Футбол 24, а також в прямому етері телеканалу Футбол 2.

Зараз "синьо-жовті" йдуть третіми у турнірній таблиці з трьома пунктами. Для потрапляння у фінальний турнір потрібно посісти у групі перше або друге місце (у другому випадку необхідно мати не гірший показник, ніж в Угорщини, що посіла другу сходинку в групі 1 з одним золотим очком).

Щоб точно поїхати на Євро, Україні потрібно перемогти "Скуадру Адзурру". У разі нічиєї нам необхідно сподіватися на програш Польщі в зустрічі з Косовом, а у випадку поразки треба надіятись на перемогу Косова над Польщею з різницею у два або три (тільки 3:0, 4:1) м'ячі.

Нагадаємо, у першому турі юнацька збірна України перемогла команду Косова (2:0), а в другому, на жаль, поступилася Польщі (2:3).

Збірна України дотиснула Косово в матчі еліт-раунду Євро-2022 U-17 – син Гусєва та інший динамівець пишуть історію