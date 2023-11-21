Наставник збірної України Сергій Ребров поспілкувався з пресою після нічиєї проти Італії (0:0), яка невдало підсумувала відбір на Євро-2024.

– Прокоментуйте ситуацію з Мудриком. Був чистий пенальті, але суддя навіть не скористався VAR.

– Я не знаю. Теж вважаю, що був чистий пенальті. Але є VAR. З моєї точки зору там був чистий пенальті, але ж не ми вирішуємо. Напевно, VAR подивився і вирішив, що фолу не було. Там ж є люди, які це дивляться. Цей суддя не дивиться.

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– Що не вдалося виконати? Що завадило перемогти?

– Був план на гру. Ми грали проти чинного чеміпона Європи. Дуже важко проти такої команди пресингувати з першої хвилини. У першому таймі ми дійсно зосередились на обороні, а в другому діяли більш інтенсивно, пресингували, створювали моменти. Так, хлопці в роздягальні засмучені, бо не здобули результат. Але я вважаю, що сьогодні вони показали гарну гру. Можу тільки подякувати їм.

– Ви були близькі, але зазнали невдачі у важкій групі. Як будете перелаштовуватися на плей-офф Ліги націй наступного року?

– Звичайно, це важко. Якщо подивитися на нашу групу, то не так багато людей вірили в нас. Втім, ми вірили до останнього матчу, і я мав завдоволення працювати з цими гравцями. Ми разом лише півроку. Вони показують бажання розуміти наші вимоги, модель гри. Хлопці показують характер України. Всі знають, що війна в Україні триває. Для гравців важко, адже вони і я читаємо всі ці новини. Така атмосфера не дуже легка для роботи, але ми розуміємо, що представляємо всю країну. Сьогодні ми ще раз показали силу та віру України.

– Що думаєте про можливий пенальті, і чому не було втручання VAR?

– Я вже сказав. Гадаю, суддя на VAR подивився і вирішив, що це не пенальті. На мою думку, це був пенальті, але знову ж – не я вирішую епізод, це тільки мої емоції.

– Що думаєте про підтримку і атмосферу?

– Я люблю грати в Німеччині на таких стадіонах. Тут дуже дружня атмосфера, Леверкузен підтримав нас, дав можливість зіграти на чудовому стадіоні. На гімнах італійські гравці та фанати аплодували нам. Це дійсно емоційні речі, які допрмагають нам. Гадаю, італійці показали свою повагу і підтримку України. Атмосферно все було чудово, – запевнив Ребров на прес-конференції.

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