Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті впевнений, що його команда може здолати збірну України у вирішальному матчі відбіркового циклу до Євро-2024.

"Хлопці почуваються добре, я маю їх усіх у своєму розпорядженні, і в мене гарний вибір виконавців. У нас є якість у всьому та важливий потенціал. Ми їдемо до Німеччини з упевненістю, що це матч, у якому ми можемо досягти результату.

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Є такі гравці, як К'єза, які знають, як змінити ситуацію, і ми додали нових футболістів, які можуть стати сильними сторонами для майбутнього цієї національної збірної.

В України сильна, потужна атака, у них є гравці, які підходять для ліг, у яких вони грають. Нам доведеться поводитися як команда і бути в змозі зробити все можливе для перемоги.

Важливість матчу говорить про те, що ми повинні вийти за межі наших можливостей, ми хочемо змусити італійців закохатися в нього, і це правильний момент. Це правильний матч, щоб зробити стрибок у рівні, який потім може дозволити нам працювати більш спокійно", – цитує наставника "Скуадри Адзурри" Calciomercato.

Нагадаємо, що Україна зіграє у вирішальному матчі відбіркового циклу до Євро-2024 проти збірної Італії 20 листопада в Леверкузені. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.