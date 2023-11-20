Захисник збірної України Віталій Миколенко поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти збірної Італії у відборі до Євро-2024.

– Чи стали ми сильніші з останнього матчу проти Італії?

– Це покаже тільки гра, нічого не можу сказати. Єдине, що можу зазначити, що ми тоді грали другу гру на зборі, 2-гу проти топ-команди. Було важко відновитися, навіть не фізично, а морально. Тим паче ми грали на Сан-Сіро.

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– Тоді було складно витримати динаміку, яку запропонували італійці. Думаєш через те, що це була 2-га гра?

– Ми в кожній грі намагаємося віддавати всі сили. З італійцями ми не ходили пішки, статистика це показує. Ми намагались якомога більше віддавати себе на поле. Думаю, що це важкувато, коли ти граєш 2-гу гру на такому рівні.

– Тепер вже італійці гратимуть 2-гу гру. Це наша перевага?

– Гадаю так. Але це так, на листочку написано. Подивимось, як буде в грі.

– Яке на тебе враження склала Італія у тому матчі?

– Вони дуже агресивно атакували наші зони. А коли вони атакували зони, в них з'являвся простір на флангах.

– Як ти вважаєш, що буде вирішальним для нас у цьому матчі?

– Не знаю. Не знаю, не скажу Вам (посміхається), – цитує Миколенка УАФ.

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