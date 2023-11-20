Україна – Італія: команди визначились з формою на матч відбору до Євро-2024
12:46 - Читать на русском
Збірні України та Італії обрали кольори, в яких зіграють у сьогоднішньому матчі кваліфікації до Євро-2024.
Збірна України зіграє в жовтому комплекті форми, тоді як національна команда Італії вийде на поле у білих кольорах. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Голкіпер "синьо-жовтих" захищатиме ворота у чорному екіпіруванні, а воротар італійців – у червоній формі.
Нагадаємо, що Україна зіграє у вирішальному матчі відбіркового циклу до Євро-2024 проти збірної Італії 20 листопада в Леверкузені. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
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