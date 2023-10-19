"У футболі все можливо. Матимемо час підготуватися до Італії, головне, щоб травми оминали наших гравців. Той матч буде вирішальним, докладемо всіх зусиль, аби досягти результату.

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Наскільки важлива підтримка вболівальників на стадіоні? Гра за клуб і збірну — зовсім різні емоції. Коли ти виходиш на стадіон під час поєдинку національної команди й чуєш підтримку рідних уболівальників, то це додає тобі сил. Тобі хочеться віддавати все задля результату", – цитує Бущана прес-служба УАФ.

До слова, після семи матчів збірна України посідає друге місце у своїй групі відбору на Євро-2024. Команді Сергія Реброва залишилося зіграти лише проти Італії. Теоретично перед очним матчем в обох суперників може бути однакова кількість очок, тоді нашу збірну влаштує виключно перемога. Гра відбудеться 20 листопада.

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