"Вважаю, що перемога заслужена, ми багато працювали для цього. Так, ми багато часу проводили в обороні і шукали свої шанси. Шевченко дав настанову сідати нижче і допомагати Соболю в обороні.

"Мені немає сенсу щось говорити": Шевченко прокоментував історичну перемогу над Іспанією

Моє падіння у штрафному? Я вважаю, що там був пенальті. Ми дотримувалися плану на гру, грали більше від оборони, компактно, і шукали свої моменти біля чужих воріт. Віддали дуже багато сил на полі", – сказав Олександр Зубков в ефірі програми "Головна команда".

Нагадаємо, збірна України завдяки голу Циганкова перемогла Іспанію у надважкому поєдинку вперше в своїй історії (1:0).

Україна здобула історичну перемогу над Іспанією у вогняному матчі Ліги націй – феєричний Бущан і вирішальний Циганков