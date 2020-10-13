Вболівальники збірної України знову мали можливість підтримати свою команду під час матчу Ліги націй.

На трибунах НСК Олімпійський під час поєдинку Ліги націй Україна – Іспанія було зафіксовано 10 тисяч 495 глядачів.

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Усі вболівальники займали свої місця згідно з правилами безпеки під час пандемії, головний стадіон країни був заповнений лише на 15% – УАФ в останній момент зменшила квоту з 30% через те, що з 12 жовтня Київ перебуває у "помаранчевій" зоні.

Нагадаємо, нещодавно УЄФА дозволив присутність вболівальників під час проведення єврокубкових чи міжнародних матчів, але організатори поєдинку повинні отримати дозвіл на це від місцевої влади. У групі Ліги націй збірна України змагається з Іспанією, Німеччиною та Швейцарією.

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