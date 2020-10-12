Збірна Іспанії прибула в Україну напередодні матчу 4-го туру Ліги націй проти команди Шевченка.

Піренейці прилетіли до Києва вночі та пройшли паспортний контроль одразу на виході з літака, повідомляє офіційний твіттер "Фурії Рохи".

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Після 4-х годинного перельоту та інших процедур збірна Іспанії дісталась до отелю, в якому перебуватиме протягом свого візиту до України.

Нагадаємо, зустріч з командою Шевченка відбудеться вже у найближчий вівторок, 13 жовтня, на НСК Олімпійський о 21:45.

Іспанія здолала Швейцарію завдяки жахливій помилці суперників і їде на матч з Україною в статусі лідера групи Ліги націй