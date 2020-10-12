Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке має цікаві ідеї щодо складу команди на матч Ліги націй проти України.

Регілон, Родрі, Себальйос та Родріго Морено можуть вийти в старті на матч проти збірної України, повідомляє видання Tiempo de Juego.

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Також зазначається, що на матчі будуть присутні вболівальники, хоча Київ потрапив до помаранчевої карантинної зони через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, зустріч з командою Шевченка відбудеться вже у найближчий вівторок, 13 жовтня, на НСК Олімпійський о 21:45.

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