Україна – Іспанія: піренейці можуть зробити чотири зміни у стартовому складі
15:56 - Читать на русском
Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке має цікаві ідеї щодо складу команди на матч Ліги націй проти України.
Регілон, Родрі, Себальйос та Родріго Морено можуть вийти в старті на матч проти збірної України, повідомляє видання Tiempo de Juego.
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Також зазначається, що на матчі будуть присутні вболівальники, хоча Київ потрапив до помаранчевої карантинної зони через пандемію коронавірусу.
Нагадаємо, зустріч з командою Шевченка відбудеться вже у найближчий вівторок, 13 жовтня, на НСК Олімпійський о 21:45.
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