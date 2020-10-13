Збірна України завершує підготовку до матчу проти "Фурії Рохи".

Підопічні Шевченка провели ранкове тренування на полі НТК ім. В. Баннікова, повідомляє офіційний сайт УАФ. Усі 23 заявлені на гру футболісти працювали разом над тактичними завданнями.

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Матч проти збірної Іспанії відбудеться вже сьогодні, 13 жовтня, початок о 21:45. У першому матчі "Фурія Роха" розбила підопічних Шевченка із рахунком 4:0.

Нагадаємо, після трьох турів "синьо-жовті" посідають третє місце у турнірній таблиці групи А4 з трьома очками. Іспанія ж очолює групу, маючи в активі 7 пунктів.

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