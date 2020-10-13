Вже за лічені години на НСК Олімпійський підопічні Андрія Шевченка у матчі з Іспанією спробують реабілітуватись за розгромну поразку у другому турі Ліги націй від піренейців (4:0). Окрім рідного стадіону "синьо-жовтим" має допомогти і "дванадцятий гравець".

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Зокрема, на поєдинок було реалізовано близько 11 тисяч квитків, повідомляє канал "Футбол 1/2/3". Раніше УЄФА допустив присутність вболівальників на міжнародних іграх у кількості 30% від місткості стадіону.

До слова, цей матч може стати останнім у цьому році, на якому будуть присутні вболівальники – кабінет міністрів України сьогодні продовжив дію адаптивного карантину до 31 грудня 2020 року. Згідно з рішенням уряду всі внутрішні спортивні змагання дозволені без присутності глядачів. Однак, для міжнародних матчів можуть бути виключення – рішення про допуск глядачів на єврокубкові матчі та поєдинки збірних буде визначати спеціальна комісія Міністерства охорони здоров'я.

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