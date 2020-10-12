"Збірна Іспанії змінилася відсотків на 70-80. У колективі з’явилося багато молодих виконавців. У них йде перебудова, і я б не сказав, навіть з огляду на результат очного матчу в першому колі, що іспанці на голову перевершують збірну України. Так, зараз "синьо-жовтим" буде дуже непросто через відсутність певних основних виконавців. Хоча матч проти німців дає привід говорити, що наша команда може дати бій будь-якому супернику.

Україна – Іспанія: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Збірна Іспанії – одна з найкращих команд світу серед тих, хто вміє тримати м’яч. Може, це й на краще, тому що у нас є кому бігти в контратаку. Я не виключаю і високого пресингу від підопічних Андрія Шевченка. Але знову ж таки, я не пригадаю, щоб збірна України в протистояннях з найсильнішими європейськими командами діяла першим номером.

1:1. Це буде нормальний для нас результат. Є якесь передчуття, що Україна не програє Іспанії", – цитує Кузнєцова bookmaker-ratings.

Поєдинок Ліги націй Україна – Іспанія відбудеться 13 жовтня на стадіоні НСК Олімпійський в Києві, початок о 21:45. Попередня зустріч команд завершилася розгромом українців з рахунком 4:0.

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