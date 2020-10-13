Стало відомо, в яких комплектах екіпірування українська та іспанська команди вийдуть на поєдинок 4-го туру Ліги націй.

На традиційній нараді за участі представників України та Іспанії та офіційних осіб поєдинку було вирішено, у яких кольорах команди вийдуть на поєдинок, інформує сайт УАФ.

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Підопічні Шевченка зіграють у традиційному жовтому комплекті (голкіпер у зеленому). "Фурія Роха" виступить у червоному (воротар у білому).

Нагадаємо, поєдинок Ліги націй Україна – Іспанія відбудеться вже сьогодні, 13 жовтня, на стадіоні НСК Олімпійський в Києві, початок о 21:45. Попередня зустріч команд завершилася розгромом українців з рахунком 4:0.

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