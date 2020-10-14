Хесус Санкада Лобато, колишній асистент одного з провідних іспанських рефері Ундіано Мальєнко, прокоментував епізод із падінням Зубкова у штрафному майданчику "Фурії Рохи".

"У тому епізоді був мінімальний контакт, тому рефері мав підстави призначати пенальті.

Збірна України не отримала пенальті у матчі проти іспанців – відомий арбітр дав однозначну оцінку падінню Зубкова

Хоча навіть з повторів було важко щось розгледіти. Арбітр просто не розцінив гру Наваса, як достатній для покарання фол", – сказав Хесус Санкада Лобато спеціально для Футбол 24.

Нагадаємо, на 35 хвилині поєдинку вінгер "синьо-жовтих" Олександр Зубков упав у єдиноборстві з Хесусом Навасом, яке відбувалося в карному майданчику, що спричинило неоднозначну реакцію у вболівальників та експертів.

До слова, збірна України завдяки голу Циганкова перемогла Іспанію у важкому поєдинку вперше в своїй історії (1:0).

"Він довів, що не є манекеном": іспанські ЗМІ хвалять динамівця, якого усі недооцінювали, і визнають скандальну крадіжку