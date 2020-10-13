"У поєдинку з Іспанією збірній України краще думати не про нічию, а про перемогу. Так буде правильніше налаштовуватися в плані ставлення до футболу, а також настрою і психології.

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Що стосується самого поєдинку, то результат попередньої зустрічі в Іспанії не особливо радує. Всі це прекрасно розуміють. Але матч з Німеччиною показав, що як би там не було, наші хлопці можуть на рівних грати і боротися з такими командами.

Я сподіваюсь на позитивний результат в матчі з іспанцями, тому що обов'язково після низки невдач повинна початися біла смуга, яка підніме настрій і бойовий дух футболістам, команді, країні. Вірю в те, що тренерський штаб і футболісти розуміють, як потрібно діяти і з ким вони будуть грати. Головне, щоб вони вірили в свої сили. Як то кажуть, на погане повинна бути погана пам'ять. А те, що хлопці можуть з такими суперниками грати, я в цьому впевнений", – сказав Гай у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, поєдинок між збірними України та Іспанії стартує сьогодні, 13 жовтня, на НСК Олімпійський о 21:45.

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