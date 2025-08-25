На офіційному сайті УЄФА повідомили, що матч шостого туру відбору на чемпіонат світу 2026 року між Україною та Ісландією відбудеться в Польщі.

Гру прийме стадіон Війська Польського імені маршала Пілсудського у Вроцлаві. Арена місцевої Легії вміщує 31 800 глядачів.

Нагадаємо, що суперниками України в боротьбі за вихід на Мундіаль є Ісландія, Франція та Азербайджан. Найкраща команда квартету автоматично пройде на ЧС-2026, а друге місце отримає шанс поборотися у плей-офф.

