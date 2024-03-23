На вирішальну гру за путівку на чемпіонат Європи-2024 "синьо-жовтих" надихатиме фронтмен відомого українського гурту.

Державний гімн України перед матчем Україна – Ісландія виконає фронтмен гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець, повідомляє офіційний Telegram-канал УАФ.

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Слід додати, що виконавець вже виконував державний гімн перед поєдинком Україна – Північна Македонія, порушивши своєрідну традицію – до цього гімн України співали різні виконавці (оперні співаки Сергій Іванчук та Тарас Петриненко, YATSUTA).

Додамо, що поєдинок Україна – Ісландія відбудеться вже 26-го березня в польському місті Вроцлав на стадіоні Тарчинський арена. Переможець отримає омріяну путівку на Євро-2024.

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