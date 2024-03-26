Підопічні Сергія Реброва провели передматчеве тренування напередодні гри з Ісландією за путівку на Євро-2024, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Україна – Ісландія: пресконференція Реброва перед фіналом за Євро – Циганков, ризикована схема і шкода від ідеї Шевченка

Зазначається, що у занятті взяли участь усі 28 гравців, які перебувають у розташуванні команди, зокрема, і Віктор Циганков, який відновлювався від пошкодження. А після вчорашнього тренування в Опалениці гравці розгорнули банер "Free Azovstal Defenders", укотре нагадавши Європі про важливість звільнення полонених і про те, що в Україні продовжується війна й щодня гинуть люди.

Нагадаємо, вже сьогодні, 26-го березня, відбудеться вирішальний матч за вихід на Євро-2024 між Україною та Ісландією. Гра відбудеться у польському Вроцлаві, початок о 21:45.

Україна – Ісландія: прогноз на матч плей-офф за Євро-2024 – залишився останній крок