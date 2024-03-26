Збірні України та Ісландії вибрали кольори, в яких зійдуться в битві за поїздку на Євро-2024.

Підопічні Сергія Реброва вийдуть на поєдинок з Ісландією в традиційній жовтій формі, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Україна – Ісландія: Ребров визначився із заявкою на матч за вихід на Євро-2024 – відома доля Циганкова

Ісландці ж зіграють проти "синьо-жовтих" теж у звичних синіх кольорах. Голкіпер збірної України вийде на поле у салатовому екіпіруванні, а воротар суперника – в червоній формі.

Нагадаємо, вже сьогодні, 26-го березня, відбудеться вирішальний матч за вихід на Євро-2024 між Україною та Ісландією. Гра відбудеться у польському Вроцлаві, початок о 21:45.

Україна – Ісландія: анонс вирішального матчу плей-офф за вихід на Євро-2024