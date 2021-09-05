Стало відомо, хто отримав найбільше симпатій від фанатів збірної України за матч відбору ЧС-2022 проти чинних чемпіонів світу.

Микола Шапаренко отримав звання "Лев матчу", яке вручають за результатами голосування вболівальників збірної України, повідомляє офіційна сторінка УАФ в соціальній мережі Instagram.

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Півзахисник Динамо став безапеляційним переможцем, набравши 55% голосів. Далі розташувались півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко (22%) і голкіпер Шахтаря Андрій Пятов (6%).

Нагадаємо, у матчі 5-го туру відбору до чемпіонату світу 2022 року збірна України на власному полі розписала нічию зі збірною Франції (1:1). Дебютним голом за "синьо-жовтих" відзначився саме Шапаренко.

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