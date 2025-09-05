Захисник збірної України Ілля Забарний отримав нагороду найкращому гравцеві матчу за поєдинок проти Франції (0:2).

Ілля Забарний набрав 41% голосів від вболівальників, здобувши нагороду "Лев матчу" за поєдинок проти Франції (0:2) у кваліфікації до ЧС-2026, повідомляє прес-служба УАФ.

Україна програла Франції перший матч відбору на ЧС-2026

Забарний не тільки був лідером оборони команди Реброва, але й мав чудовий момент біля воріт Франції. Щоправда, саме Ілля не зумів якісно закрити Кіліана Мбаппе в моменті з другим голом.

Ця нагорода стала для Забарного третьою поспіль.

Нагадаємо, збірна України поступилася "Ле Бльо" в стартовому матчі групи відбору на Мундіаль.