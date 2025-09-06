Статистичні портали назвали своїх героїв поєдинку між українською та французькою командами (0:2).

Півзахисник Ноттінгем Форест Олександр Зінченко став найкращим гравцем збірної України у дуелі з Францією за версією SofaScore.

"Україна занадто поважала збірну Франції": Бондаренко знайшов причину фіаско у стартовому матчі відбору ЧС-2026

Статистичний портал оцінив його гру в 7,0 бала. Найгіршими ж стали одразу два футболісти – Георгій Судаков та Олександр Зубков (обидва по 5,8).

Whoscored ж на першу сходинку за ефективністю поставив Анатолія Трубіна, виписавши кіперу Бенфіки 7,5 бала. Найгіршим став Олександр Зубков (6,0).

Щодо суперника, то SofaScore найкращим виконавцем збірної Франції назвав Орельєна Чуамені (8,8), а Whoscored – півзахисника Баварії Майкла Олісе (8,6). Натомість у виборі найгіршого обидва портали були солідарні – ним став нападник Дезіре Дуе (6,6 та 6,5 відповідно).

Нагадаємо, Франція здолала збірну України з рахунком 2:0 і разом з Ісландією лідирує у групі D. Україна та Азербайджан йдуть без очок.

"Франція грає пішки і виглядає, як Динамо": Україна мала 5 хвилин, апатія від Реброва, цитата Фоменка, антирекорд