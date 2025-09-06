"Підбиваючи підсумки матчу проти Франції, у мене немає відчуття якоїсь трагедії, там, фіаско, болючої поразки. Можливо, тут причина у відсутності якихось надзвичайних очікувань в чіткому усвідомленні, що ми і Франція з погляду рівнів, ну, різні планети. Я думаю, що всі повинні розуміти це і усвідомлювати, що обійти Францію у турнірній таблиці, давайте вже так до прагматизму будемо переходити, обійти Францію в турнірній таблиці буде дивом дивовижним.

Я би навіть, знаєте, наважився один позитивний момент із цього матчу виокремити. Ну, для мене як мінімум позитивний. Ребров дав можливість дебютувати одразу трьом футболістам. Олег Очеретько, до речі, дуже амбітно вийшов і за 11 хвилин перебування на полі виграв чотири із п'яти єдиноборств. Я, до речі, навіть не здивуюсь, якщо в Баку, в центрі поля в стартовому складі зіграє саме Очеретько. Артем Бондаренко міг асистом відзначитись, вивів Ваната наприкінці один в один, але Ванат не забив. Ось теж така історія, правда? Ну, по факту, у збірної України три, ну, просто супер моменти, топові моменти проти Франції були. Не забили жодного, жодного із трьох, що називається стовідсоткових.

Далі ще один дебютант у нас був Назар Волошин, також дебютував. Ну, це, я вважаю, плюс, тому що ще група футболістів отримала ось тут важливий міжнародний досвід на рівні національних збірних, як то кажуть, доторкнулась до гігантів світового футболу. Я вважаю для молодих футболістів, ну, там Волошин, Очеретько молоді, тільки з молодіжки перейшли. Я вважаю, це плюс. Коротко кажучи, нема в мене якогось емоційного спустошення від поразки французам", – поділився Вацко у програмі Вацко on Air.

