У першому турі кваліфікації на ЧС-2026 Україна зіграє проти Франції. На цю зустріч призначена нідерландська бригада арбітрів.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, головним рефері буде Данні Маккелі, який у 2022 році зафіксував перемогу України над Шотландією у кваліфікації до ЧС-2024. Йому допомагатимуть Гессель Стігстра та Ян де Вріс. Четвертий рефері – Алларт Ліндгут. За VAR будуть відповідати Денніс Гіглер й Ріхард Мартенс.

Україна та Франція зіграють у п'ятницю, 5 вересня, у Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

