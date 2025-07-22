У вівторок, 22 липня, стартував перший етап продажу квитків на поєдинок відбірного турніру чемпіонату світу-2026 між збірними України та Франції. Матч пройде 5 вересня у польському Вроцлаві. Початок гри – о 20:45 за місцевим часом.

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Як повідомляє УАФ, квитки можна придбати онлайн на сайтах ticketsbox.com та mticket.pl. Один уболівальник має право купити не більше чотирьох квитків, вартість яких стартує від 80 злотих.

У перші два дні продаж квитків здійснюється виключно за криптовалюту, згодом додадуть інші способи оплати. Після покупки квиток надходить на вказану електронну пошту – його потрібно роздрукувати або зберегти в телефоні.

Для оформлення замовлення необхідно вказати ім’я та прізвище латиницею, номер телефону, e-mail, а також паспортні дані або PESEL.

Організатори звертають увагу, що:

– Квитки обміну та поверненню не підлягають;

– Вікових обмежень немає, кожен глядач повинен мати власний квиток;

– Вхід на стадіон відкриється за 2 години до стартового свистка.

Для швидкого проходу на трибуни потрібно або роздрукувати квиток в гарній якості, або показати QR-код з екрану смартфона на повній яскравості.

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