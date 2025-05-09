Перший поєдинок кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року планується провести у Польщі.

У першій грі відбору на Мундіаль "синьо-жовті" зіграють проти збірної Франції. Матч відбудеться 5 вересня о 21:45 за київським часом. Поєдинок заплановано провести у Польщі, повідомляє Sport.ua.

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Зазначається, що на проведення гри Україна – Франція претендують одразу кілька міст сусідньої країни. Остаточне місце проведення визначиться наприкінці наступного тижня. Додамо, що у вересні збірна України також зіграє виїзний матч проти команди Азербайджану.

Нагадаємо, що у 2025 році "синьо-жовті" зіграють 8 поєдинків. Крім матчів відбору на чемпіонат світу, українці візьмуть участь у товариському турнірі Canadian Shield, який пройде в червні у Канаді.

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