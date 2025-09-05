Тренерський штаб збірної України визначився зі списком гравців, які зможуть зіграти в поєдинку з Францією.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив імена футболістів, які зможуть вийти на матч кваліфікації чемпіонату світу 2026 року проти Франції, повідомляє прес-служба УАФ.

Із тих футболістів, які перебувають у Вроцлаві, до заявки не потрапили Віктор Циганков та Владислав Дубінчак.

Заявка збірної України на матч проти Франції:

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Тарас Михавко, 4. Олександр Сваток, 5. Валерій Бондар, 6. Іван Калюжний, 7. Владислав Ванат, 8. Георгій Судаков, 9. Олексій Гуцуляк, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Олег Очеретько, 15. Богдан Михайліченко, 16. Назар Волошин, 17. Олександр Зінченко, 18. Єгор Ярмолюк, 19. Артем Бондаренко, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Назаренко, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Нагадаємо, матч Україна – Франція відбудеться вже сьогодні, 5 вересня. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

