"Що треба, аби повторити успіх зразка 2013 року проти Франції? Нам потрібна така ж підтримка, яка була тоді. Ядумаю, що хлопці віддадуть всі сили, як і в тій грі. У кожній грі ми віддаємо максимум, десь виходить, десь – ні. Сподіваюся, що завтра все буде добре.

Україна – Франція: передматчева прес-конференція Олександра Петракова – стан зацькованого Караваєва і готовність лідерів

Як ухвалив рішення відновити міжнародну кар'єру? Спілкувалися з Олександром Васильовичем, я попросив пару днів, щоб обговорити це з дружиною. Дружина мене підтримала, я дав згоду і ось я тут. Чи варто очікувати, що усі гравці збірної України заговорять українською, як я або Ярмоленко? Це тільки моя ініціатива, я так захотів. Хочу, щоб у нас вся команда більше говорила українською мовою, але це особиста справа кожного.

Фізичний стан? Добре, що я мав можливість провести 3-4 матчі, тому відчуваю себе добре, працюю. Дуже радий тренуватися з паном Кернозенком, все добре", – зазначив Пятов на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, поєдинок України та Франції відбудеться 4 вересня в Києві на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 21:45.

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