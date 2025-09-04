"Відсутність Романа Яремчука і чому не довикликали нікого замість нього? Ну як не довикликали, Волошина довикликали. На жаль так, Роман отримав пошкодження у грі за свою команду (Олімпіакос – прим.). Він був дуже засмучений. Ми отримали всі знімки, що є пошкодження, і дозволили йому лікуватись у клубі.

В якому стані решта гравців? На жаль, не всі готові, але це не те щоб перший раз у нас багато травм. Завжди це трапляється, але всі гравці, які в розташуванні збірної, вони налаштовані дуже серйозно, і завтра, я впевнений, ми дамо бій.

Збірна України втратила ще одного провідного гравця – кадрова катастрофа Реброва перед матчем із Францією

Чому не викликав Ярмоленка? Тому що на цю позицію дуже велика конкуренція. Багато гравців, які грають. Зараз ми викликаємо цих гравців, але Андрій – це потенційний гравець збірної України. Що для мене означає представляти збірну України в умовах воєнного стану? Ми, на жаль, перебуваємо у цьому стані вже більш ніж 3 роки. Для мене велика честь представляти нашу країну, як і для всіх гравців.

Ми завжди дякуємо ЗСУ, нашим захисникам. Все, що ми робимо – це для них. Це справді дуже важко. Важко не щодо переїздів, логістики. Гравцям важко розуміти, що коїться в нашій країні. Багато з них мають друзів і родини, які залишилися вдома. Я думаю, що дуже важко психологічно. Але я бачу, що це додає мотивації гравцям. Коли вони виходять на поле із прапором України, вони відчувають, для кого вони грають.

Підтримка у Вроцлаві буде більшою, ніж на матчі в Іспанії? Ми вже втретє тут граємо. Раніше грали проти Англії та Ісландії. Завжди відчували підтримку на всіх стадіонах. Дуже вдячні Польщі за допомогу у проведенні матчів. Відчуваємо підтримку поляків.

Чи вірю, що зможемо вийти з групи, не будучи фаворитами? Не треба думати про те, що може бути у майбутньому. Потрібно готуватись до кожного матчу. Нині до Франції, потім до Азербайджану. Потрібна максимальна віддача у кожній грі. Це дуже складно, але я вірю у наших хлопців. У них є бажання та мотивація. Зробимо все можливе", – розповів Ребров на передматчевій прес-конференції.

Україна – Франція: Дешам окреслив сильні сторони команди Реброва та відзначив лише одного гравця