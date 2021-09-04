Збірна України не зможе розраховувати на максимальну допомогу фанатів у поєдинку з Францією.

Сьогодні на матчі очікується присутність близько 45 тисяч глядачів, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Це дещо менші цифри, ніж очікувалися раніше. УАФ мала дозвіл реалізувати 75% квитків від загальної місткості НСК Олімпійський – це приблизно 52,5 тисяч. Щоправда, вільний продаж досі триває і може вплинути на остаточні цифри відвідуваності.

Нагадаємо, поєдинок між збірними України та Франції відбудеться вже сьогодні (4 вересня), початок зустрічі о 21:45.

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