"Психологія і тактика сьогодні виходять на перший план. Зрозуміло, індивідуальна майстерність вища у французів, але у нас теж хлопці вміють грати у футбол.

Французькі ЗМІ назвали ім'я майбутнього героя матчу з Україною

Ми нікого не боїмося, будемо грати. У нас теж є якісні гравці, які нікого не бояться. У Франції є вразливі місця. Ми показали хлопцям, як будемо грати в обороні, а як в атаці", – заявив Петраков у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, поєдинок між збірними України та Франції відбудеться вже сьогодні, 4 вересня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 21:45. Після чотирьох турів кваліфікації ЧС-2022 Україна розташувалась на другій сходинці групи D, набравши 4 очки. Франція з 8 пунктами йде першою.

Україна – Франція: анонс матчу відбору ЧС-2022