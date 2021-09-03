"Перемагати завжди важливо. Завтра чергова гра у відборі, потрібно продовжувати боротьбу за перше місце. Ви бачили нашу гру з Боснією та Герцеговиною. Ми повинні зберігати концентрацію і не розслаблятися. Перемога укріпить наші позиції.

Мбаппе відчув дискомфорт наприкінці попереднього матчу. Тести показали, що розриву немає. Але ми пам'ятаємо про нещодавню травму Кіліана в клубі. Він завтра не зіграє, як і у вівторок. Не бачу сенсу ризикувати.

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Чи нервую перед завтрашнім матчем? Я вже маю чималий досвід кваліфікаційних матчів, нехай навіть наші останні результати не ідеальні. Ми розуміємо та аналізуємо ситуацію та гру. Якщо чесно, я спокійно підходжу до гри з Україною.

Я переглянув матчі України на Євро, а також гру з Казахстаном. Дуже багато спільного. Я знаю, що ви змінили тренера, змінили деякі ідеї, але можу сказати, що гра майже не змінилася.

Я не дуже задоволений нашим останнім приїздом до України. Між нашими збірними вже є певна історія. Хотілось би завтра виграти та отримати гарні емоції, але в України доволі сильна команда", – сказав на передматчевій прес-конференції Дідьє Дешам.

Матч Україна – Франція відбудеться 4 вересня в Києві. Початок – о 21:45. Після 4-х турів відбору "синьо-жовті" набрали 4 очки, у французів – 8 балів.

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