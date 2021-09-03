Виконуючий обов'язки головного тренера Олександр Петраков поспілкується зі ЗМІ перед матчем відбору до ЧС-2022 проти Франції. Дивіться онлайн-трансляцію прес-конференції на "Футбол 24".

Передматчева прес-конференція за участі Олександра Петракова розпочнеться о 17:00 за київським часом. Переглянути її наживо можна у цій новині.

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Зазначимо, що "синьо-жовті" посідають 2 місце у групі D в рамках відбору до ЧС-2022, маючи 4 очки після 4 турів. Французи ж є лідерами з 8 пунктами.

Нагадаємо, поєдинок України та Франції відбудеться 4 вересня в Києві на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 21:45.

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