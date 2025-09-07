На матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 між збірними України та Франції "синьо-жовті" отримали особливу підтримку.

Перед матчем України проти Франції у польському Вроцлаві до бази команди завітали бійці 12-ої бригади "Азову", зокрема ті, хто був звільнений із полону, чинні військові, а також ті, хто зараз проходить реабілітацію після поранень, повідомляє офіційний Telegram-канал УАФ.

Зірка збірної України не зіграє у другому матчі відбору до ЧС-2026 – він покинув розташування команди

Зазначається, що азовці вирушили на передматчеву прогулянку разом з гравцями, тренером команди Сергієм Ребровим та президентом УАФ Андрієм Шевченком. А вже увечері бійці мали змогу повболівати за збірну України на стадіоні.

"Це найкраща мотивація для хлопців. Щоб вони відчули: залученість і причетність – це ми. Ми – одна нація, одна країна. Хлопці, велика подяка за те, що ви робите! Для футболістів це буде найкращою мотивацією. Вийти як єдиний фронт, як єдина країна, як одна сім’я і працювати сьогодні. Тому дякую вам. Слава Україні!" – наводить слова Шевченка Tribuna.

Нагадаємо, збірна України програла Франції (0:2) у стартовому матчі кваліфікації до ЧС-2026. Суперниками у групі також є Ісландія та Азербайджан.

"Враження, що сьогодні День Незалежності", або Якого моменту перелякався Дешам – репортаж з "українського" Вроцлава