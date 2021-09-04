Україна – Франція: матч був перерваний забігом стрікера на НСК Олімпійський
4 вересня 23:23 - Читать на русском
Поєдинок України та Франції не обійшовся без візиту непроханого гостя.
Антоні Марсьяль 50’
50’ Антоні Марсьяль
На 74-й хвилині зустрічі полем НСК Олімпійський пробігся стрікер у чорному одязі.
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Арбітр Славко Вінчіч негайно зупинив гру, а транслятор перемкнув кадр за межі поля. Підлітку вдалося подолати півполя, перш ніж стюарди зупинили його. Матч був продовжений.
Нагадаємо, раніше стрікери переривали фінали Євро-2020 та Ліги чемпіонів 2018/19.
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