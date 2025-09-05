Збірні України та Франції показали обмундирування, в якому вийдуть на поле у поєдинку кваліфікації на чемпіонат світу.

Збірна України зіграє проти Франції в синьому комплекті форми, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Франція приміряє біле вбрання. Воротар збірної України буде одягнений у зелений комплект, тоді як французький голкіпер виступатиме у жовтій формі.

Нагадаємо, матч Україна – Франція відбудеться вже сьогодні, 5 вересня, на стадіоні Тарчинський Арена Вроцлав у Польщі. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

