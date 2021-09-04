Збірні України та Франції обрали кольори, у яких виступатимуть в очному протистоянні у матчі кваліфікації чемпіонату світу 2022 року.

На нараді за участі представників обох збірних та офіційних осіб матчу було затверджено, у яких комплектах форми зіграють команди.

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Як повідомляє офіційний сайт УАФ, збірна України зіграє у синьому комплекті. Польові гравці Франції зіграють у білих кольорах. Воротар "синьо-жовтих" зіграє у червоному екіпіруванні, тоді як голкіпер "трикольорових" – у жовтій формі.

Нагадаємо, поєдинок між збірними України та Франції відбудеться вже сьогодні, 4 вересня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 21:45.

Після чотирьох раундів кваліфікації ЧС-2022 Україна розташувалась на другій сходинці турнірної таблиці групи D, набравши 4 очки, Франція з 8-ма пунктами йде першою.

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