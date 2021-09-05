Найкориснішим гравцем збірної України у матчі проти Франції став Микола Матвієнко, повідомляє Telegram-канал "Рейс Київ – Амстердам".

Україна – Франція: визначився найкращий гравець "синьо-жовтих" за версією Whoscored

Рейтинг ефективності його гри склав 330 балів. До трійки найкращих гравців "синьо-жовтих" увійшли також Андрій Ярмоленко (329) та Микола Шапаренко (315) – півзахисник Динамо заробив найбільше фолів на собі (4), а представник Вест Хема частіше за інших бив по воротах (3/2) і виграв найбільше єдиноборств (12/7). У Романа Яремчука найбільше обводок (4/3), а ось Віталій Миколенко відзначився зі знаком мінус – у нього 11 втрат.

До слова, найкращим у складі обох команд став француз Поль Погба – 356 балів.

Загалом, гравці збірної України набрали за версією Instat наступні бали:

1. Микола Матвієнко – 330 балів.

2. Андрій Ярмоленко – 329 балів.

3. Микола Шапаренко – 315 балів.

4. Віктор Циганков – 305 балів.

5. Андрій Пятов – 289 балів.

6. Сергій Кривцов – 281 бал.

7. Роман Яремчук – 263 бали.

8. Віталій Миколенко – 260 балів.

9. Руслан Маліновський – 253 бали.

10. Ілля Забарний – 250 балів.

11. Олександр Тимчик – 248 балів.

12. Тарас Степаненко – 237 балів.

13. Данило Сікан – 221 бал.

14-15. Сергій Сидорчук та Олександр Зубков – без оцінки.

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