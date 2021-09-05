Україна – Франція: InStat визначив найкращих гравців "синьо-жовтих" у матчі відбору ЧС-2022
Відомий статистичний ресурс підбив підсумок протистояння між українською та французькою командами.
Найкориснішим гравцем збірної України у матчі проти Франції став Микола Матвієнко, повідомляє Telegram-канал "Рейс Київ – Амстердам".
Україна – Франція: визначився найкращий гравець "синьо-жовтих" за версією Whoscored
Рейтинг ефективності його гри склав 330 балів. До трійки найкращих гравців "синьо-жовтих" увійшли також Андрій Ярмоленко (329) та Микола Шапаренко (315) – півзахисник Динамо заробив найбільше фолів на собі (4), а представник Вест Хема частіше за інших бив по воротах (3/2) і виграв найбільше єдиноборств (12/7). У Романа Яремчука найбільше обводок (4/3), а ось Віталій Миколенко відзначився зі знаком мінус – у нього 11 втрат.
До слова, найкращим у складі обох команд став француз Поль Погба – 356 балів.
Загалом, гравці збірної України набрали за версією Instat наступні бали:
1. Микола Матвієнко – 330 балів.
2. Андрій Ярмоленко – 329 балів.
3. Микола Шапаренко – 315 балів.
4. Віктор Циганков – 305 балів.
5. Андрій Пятов – 289 балів.
6. Сергій Кривцов – 281 бал.
7. Роман Яремчук – 263 бали.
8. Віталій Миколенко – 260 балів.
9. Руслан Маліновський – 253 бали.
10. Ілля Забарний – 250 балів.
11. Олександр Тимчик – 248 балів.
12. Тарас Степаненко – 237 балів.
13. Данило Сікан – 221 бал.
14-15. Сергій Сидорчук та Олександр Зубков – без оцінки.
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