"Коли я прибув на перший матч із Казахстаном, на жаль, дізнався, що треба летіти назад, на медогляд у новий клуб – Легію. Була нелегка подорож, але я щасливий, адже все минуло швидко й добре. Я дуже радий повернутися до збірної. Для мене велика честь – бути тут, тому буду віддавати всі сили, щоб показати себе з найкращого боку.

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Сьогоднішнє тренування було дуже добрим, готуємося до гри з Францією. Не завжди у футболі перемагають фаворити, що саме й показав матч із казахами, тому треба працювати й сподіватися. Тільки той, хто віддає всі сили, отримує результат.

Крім того, я з нетерпінням очікую, коли приєднаюся до варшавської команди. Для мене це новий виклик. Тому після ігор у збірній буду готуватися до чемпіонату Польщі. Коли підписував контракт, саме тривав поєдинок із Казахстаном. Залишалося сім хвилин, і ми разом із хлопцями з Легії дивилися цей матч. Спочатку дуже раділи, але далі... Що ж, це футбол! Бувають і такі результати, треба тримати удар і йти далі", – цитує Харатіна офіційний сайт УАФ.

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