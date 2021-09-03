"Так, ми зіграли чотири матчі внічию, але, обігравши збірну Франції вдома, ситуація значно покращиться. Не потрібно думати, що це нереально. Важливо в це вірити. 15 листопада 2013 року саме на НСК Олімпійський в Києві ми виграли у французів 2:0. Чому ми не можемо це зробити зараз?

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Французи – чемпіони світу, але у них теж є свої проблеми. Вони поступилися Швейцарії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Франція не виграє вже чотири матчі поспіль. Вони зіграли 1:1 з Угорщиною і Боснією та Герцеговиною, а також 2:2 з Португалією і 3:3 зі Швейцарією. Вони пропустили в кожному з цих матчів. Вдома Франція не обіграла і Україну, і Боснію та Герцеговину. Два матчі завершилися внічию 1:1.

У французів є серйозні кадрові втрати. Через дискваліфікацію поєдинок пропустить Жюль Кунде з Севільї, але це невелика втрата для Франції. Позитивний тест на коронавірус здав Олів'є Жиру з Мілана. Це втрата. Через травми матч пропустять Канте, Мбаппе і Толіссо. А це вже провідні футболісти збірної Франції. Але це проблеми французів. У збірної України свої складності. А саме втрачені турнірні очки, дискваліфікація Сашка Зінченка і травма Віталія Буяльського. Але одним матчем все можна змінити на краще", – наводить слова Грозного Sport.ua.

Нагадаємо, поєдинок України та Франції відбудеться 4 вересня в Києві на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 21:45.

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