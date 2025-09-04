"Якщо я дав Мбаппе цю відповідальність (капітанську пов'язку, – прим.), то це тому, що вірив, що він має на це потенціал. Той Кіліан, яким він є, з його здібностями на полі, його ментальною силою... У нього був період, коли він не був таким хорошим з певних причин, але Кіліан завжди з цим справлявся. Зрештою, є більш-менш обмежувальні зобов'язання залежно від моменту. Це не ідеально, але він дуже добре справляється з цією ситуацією. Він капітан і один із лідерів цієї команди.

Мбаппе виділив лише одного гравця зі збірної України – зірка Реала здивував вибором та відзначив важливість матчу

Щодо матчу проти України... Звичайно, є контекст. Стан не оптимальний для всіх гравців. Це нормально на цьому етапі сезону. Є якість суперників, з дуже хорошими гравцями: багато хто грав за Шахтар або за великі європейські клуби. У збірної України є виконавці, які мають досвід, звикли грати разом, провели чимало матчів, і це видно по автоматизмах. В атаці є футболісти високої якості, й це проявляється в кожній грі.

Тож завжди потрібна обережність. Найбільша небезпека – це суперник, якого маєш перед собою, з його сильними й слабкими сторонами, якими ми також будемо намагатися скористатися. Але повторю: у плані колективу, креативності та різних варіантів – ця команда України має дуже цікаві й небезпечні можливості в атаці.

Моя мотивація? Я постійно дивлюся матчі. Щоранку знаю, що маю привілей завдяки життю, яке мав, обов'язкам, які мав, і моїй ролі тренера збірної. Важливо бажання та рішучість. Ніколи не бачив себе тим, хто робить щось наполовину. Мені потрібен цей адреналіновий сплеск, який працює для мене, в моїй голові та в моєму серці.

Забарний? Він провів дуже хороший сезон у складі Борнмута. Якщо його й запросили до команди ПСЖ та Луїса Енріке, то це тому, що вони помітили його якості. Він – гравець, який випромінює багато спокою та комфортно почувається під час відновлення, що важливо, коли граєш у Парижі. Він ще молодий гравець, але має дуже хороший потенціал.

Тюрами? Так, вони брати. Вони ними були від народження. Як і брати Тео і Люка Ернандес – теж двоє братів. Якщо вони викликані, отже мають свою роль. Є матч завтра і ще один у вівторок, тож вони, звичайно, у розпорядженні команди. Попереду важливі матчі як для них, так і для всієї групи. Завтра – Україна, а у вівторок – Ісландія. А вже після цього є чемпіонат, є матчі Ліги чемпіонів. Ігри кожні три-чотири дні. Тому головне, щоб уся моя команда була сфокусована на наших завданнях.

З різних причин Конате був не в найкращій формі, він зіграв багато матчів. Але він здатний на набагато краще. Ібрагіма має якості, які він демонструє з Ліверпулем, а також здатність вести за собою. Конате може покращитися порівняно зі своїми останніми виступами, він це знає, і я кажу йому, що виправити, як і іншим гравцям", – сказав Дідьє Дешам на прес-конференції.

Нагадаємо, що Україна та Франція зіграють у відборі до ЧС-2026 завтра, 5 вересня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

"Повертаюся через дві години, а він чекає, як Хатіко": Оріховський про життя після ДТП, Динамо і каву із Зіданом