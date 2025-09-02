У п’ятницю, 5 вересня, збірна України стартує у кваліфікації на ЧС-2026 матчем проти Франції. Де дивитися гру – підкаже "Футбол 24".

5 вересня збірна України розпочне відбір до чемпіонату світу-2026 номінально домашнім матчем проти Франції. Поєдинок відбудеться на стадіоні Тарчинський Арена у Вроцлаві, стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Де дивитись Україна – Франція? Трансляцію гри, як і всіх наступних матчів кваліфікації, ексклюзивно покаже MEGOGO на своїй платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK N+S", а також безкоштовно на телеканалі MEGOGO СПОРТ у Т2 та кабельних мережах.

Матч коментуватимуть Вадим Скічко та Віталій Кравченко, а студію перед грою, що стартує о 20:30, вестиме Володимир Кобельков. Експертами ефіру стануть Олександр Головко та Денис Бойко.

Окрім Франції, суперниками України в групі є Азербайджан та Ісландія. 9 вересня команда зіграє проти азербайджанців у Баку.

