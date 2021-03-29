"Звичайно, прикро втрачати перемогу. Знали, що фіни гратимуть у п'ять захисників і буде важко знайти свій момент. Тому гол Мораєса – це робота всієї команди. Ми довго шукали ключ до оборони суперника і в підсумку знайшли його.

Україна – Фінляндія – 1:1 – відео голів і огляд матчу

На жаль, помилки – це частина футболу. Команда підтримала Миколенка. Рухаємося далі.

Позиція форварда? У мене не було там проблем. Була установка витягувати центральних захисників на себе, щоб у Маліновського був простір між лініями, а потім потрібно було відкриватися за спину. Важко сказати, чого нам не вистачило наприкінці. Можливо, втратили концентрацію", – сказав Зубков у ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, збірна України втратила перемогу з Фінляндією. Рахунок відкрив Жуніор Мораєс, але згодом "Суомі" отримали право на пенальті за фол Віталія Миколенка на червону картку. Пуккі впевнено реалізував удар і врятував свою команду від поразки.

Україна втратила перемогу над Фінляндією у матчі відбору ЧС-2022 – пенальті, червона і драма на фініші