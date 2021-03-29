Півзахисник збірної України Олександр Зінченко закликав не засмучуватись через втрату очок у матчі відбору до ЧС-2022 проти Фінляндії.

"Перемагаємо разом, перепони долаємо разом і помиляємось теж разом. Потребуємо підтримки кожного українця, щоб стати сильнішими вже у наступному матчі. Завжди разом і до кінця", – написав Зінченко у своєму Instagram.

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Зазначимо, що збірна України втратила перемогу над Фінляндією через фатальну помилку Миколенка – захисник на останніх хвилинах привіз пенальті у власні ворота.

Після цієї нічиєї Україна розташувалась на третій сходинці у групі D, маючи в активі 2 пункти. Стільки ж має і Фінляндія, а лідирує Франція з 4 очками.

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